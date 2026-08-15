В аэропортах Сочи и Геленджика отменены авиаограничения Росавиация: в аэропортах Геленджика и Сочи сняты ограничения

Москва15 авг Вести.В двух аэропортах на юге России объявлено об открытии воздушного пространства для полетов рейсов гражданской авиации. Речь про авиагавани Сочи и Геленджика, о чем следует из поста Федерального агентства воздушного транспорта.

Аэропорты Геленджик и Сочи: сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов написано в публикации ФАВТ

В Геленджике меры действовали пять часов – с 16.38 мск, а в Сочи – чуть более четырех часов (с 17.23 мск).

В настоящее действие ограничительных мер сохраняется в аэропорту Тамбова.