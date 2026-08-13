Москва13 авгВести.В двух аэропортах на юге России возобновляются пассажирские перевозки. В Сочи и Геленджике сняты ограничения на полеты, сообщает Росавиация.
Об этом было объявлено с разницей в 8 минут.
Аэропорты Сочи и Геленджик: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписано в канале ведомства в MAX
Ограничения продержались в сочинской авиагавани около 6 часов – с 15.25 мск. В Геленджике же меры длились 11 часов – с 10.12 мск.
В настоящее время меры продолжают сохраняться в аэропорту Чкалов Нижнего Новгорода.