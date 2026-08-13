Росавиация объявила о снятии ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика

В Сочи и Геленджике возобновили полеты гражданской авиации Росавиация объявила о снятии ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика

Москва13 авг Вести.В двух аэропортах на юге России возобновляются пассажирские перевозки. В Сочи и Геленджике сняты ограничения на полеты, сообщает Росавиация.

Об этом было объявлено с разницей в 8 минут.

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Ограничения продержались в сочинской авиагавани около 6 часов – с 15.25 мск. В Геленджике же меры длились 11 часов – с 10.12 мск.

В настоящее время меры продолжают сохраняться в аэропорту Чкалов Нижнего Новгорода.