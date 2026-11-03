Пять рейсов отменены в Домодедово из-за действовавших ограничений

В аэропорту Домодедово отменили 5 рейсов и 16 перенесли из-за ограничений Пять рейсов отменены в Домодедово из-за действовавших ограничений

Москва3 ноя Вести.В столичном аэропорту Домодедово отменены пять рейсов на фоне действовавших с вечера 2 ноября ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

На 08.00 мск задержано 16 рейсов, пять отменены по решению авиакомпаний. Авиакомпании-партнеры оперативно корректируют расписание говорится в сообщении

Отмечается, что скоплений пассажиров в терминалах нет.

После снятия ограничений все службы авиагавани работают в усиленном режиме.

По данным Росавиации, запрет на полеты в Домодедово был введен в 23.28 мск 2 ноября.