Москва3 нояВести.В столичном аэропорту Домодедово отменены пять рейсов на фоне действовавших с вечера 2 ноября ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
На 08.00 мск задержано 16 рейсов, пять отменены по решению авиакомпаний. Авиакомпании-партнеры оперативно корректируют расписаниеговорится в сообщении
Отмечается, что скоплений пассажиров в терминалах нет.
После снятия ограничений все службы авиагавани работают в усиленном режиме.
По данным Росавиации, запрет на полеты в Домодедово был введен в 23.28 мск 2 ноября.