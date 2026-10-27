В аэропорту Краснодара нашли пропавшего месяц назад кота Василия Кот Василий, потерявшийся в аэропорту Краснодара месяц назад, нашелся

Москва27 окт Вести.История с пропавшим в краснодарском аэропорту котом Василием закончилась благополучно – спустя месяц его удалось найти. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани на платформе MAX.

Дымчатый кот удрал из переноски 23 сентября, когда багаж грузили на рейс Краснодар - Батуми. Свидетели видели, как он уходил в сторону железной дороги и поселка Знаменский, расположенных севернее аэропорта. Сотрудница попыталась догнать животное, но потеряла его из виду среди машин и шума.

Больше месяца сотрудники аэропорта искали кота, но безрезультатно. Все изменилось 27 октября: сотрудницы службы наземного обслуживания услышали знакомое мяуканье Василия и обнаружили беглеца.

У нас невероятные новости: сегодня утром сотрудники аэропорта Краснодара обнаружили кота Василия, поиски которого не прекращались весь месяц! С ним все хорошо говорится в публикации

С хозяйкой уже связались. Она подтвердила, что это ее питомец. Женщина сейчас в Батуми, поэтому за котом приедет ее сестра. Авиакомпания поможет организовать перелет Василия к владелице.