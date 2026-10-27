Москва27 октВести.История с пропавшим в краснодарском аэропорту котом Василием закончилась благополучно – спустя месяц его удалось найти. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани на платформе MAX.
Дымчатый кот удрал из переноски 23 сентября, когда багаж грузили на рейс Краснодар - Батуми. Свидетели видели, как он уходил в сторону железной дороги и поселка Знаменский, расположенных севернее аэропорта. Сотрудница попыталась догнать животное, но потеряла его из виду среди машин и шума.
Больше месяца сотрудники аэропорта искали кота, но безрезультатно. Все изменилось 27 октября: сотрудницы службы наземного обслуживания услышали знакомое мяуканье Василия и обнаружили беглеца.
У нас невероятные новости: сегодня утром сотрудники аэропорта Краснодара обнаружили кота Василия, поиски которого не прекращались весь месяц! С ним все хорошоговорится в публикации
С хозяйкой уже связались. Она подтвердила, что это ее питомец. Женщина сейчас в Батуми, поэтому за котом приедет ее сестра. Авиакомпания поможет организовать перелет Василия к владелице.