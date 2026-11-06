Потерявшийся в аэропорту Краснодара кот Василий воссоединился с семьей в Грузии

Кота Василия, сбежавшего в аэропорту Краснодара, доставили хозяевам в Грузию Потерявшийся в аэропорту Краснодара кот Василий воссоединился с семьей в Грузии

Москва6 ноя Вести.Кота Василия, потерявшегося в аэропорту Краснодара больше месяца назад, доставили его хозяевам в Грузию. Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, в этом помогли представители авиакомпании Red Wings.

Кот Василий улетел к своей семье!.. Еще во время поисков авиакомпания Red Wings предложила помочь с доставкой Василия в Грузию и сегодня выполнила свое обещание. В этот раз котик полетел в салоне самолета под присмотром бортпроводников. И уже благополучно прибыл в Батуми говорится в сообщении аэропорта в мессенджере MAX

Дымчатый кот удрал из переноски 23 сентября, когда багаж грузили на рейс Краснодар - Батуми. Свидетели видели, как он уходил в сторону железной дороги и поселка Знаменский, расположенных севернее аэропорта. Сотрудница попыталась его догнать, но безуспешно.

Поиски Василия не прекращались, и 27 октября его удалось обнаружить работникам службы наземного обслуживания.