Хозяева пропавшего кота в Катаре пообещали за его возвращение 27 тыс. долларов В Катаре за возвращение пропавшего кота предлагают 27 тыс. долларов

Москва20 сен Вести.Хозяева пропавшего в Катаре 13-летнего кота Рекса пообещали тому, кто его найдет и вернет, более 27 тысяч долларов. Об этом сообщается в объявлении о поиске на новостном портале I love Qatar.

Уточняется, что кот пропал с придомовой территории 21 марта, в последний раз его видели 30 апреля.

Наш любимый кот Рекс пропал на следующий день после грозы. ... Если кто-то найдет [его] или подобрал его, или в какой-то клинике заметят, что принесли такого кота, то просьба проинформировать. Награда в 100 тысяч риалов (более 2,3 млн рублей или свыше 27 тыс. долларов. – Прим. ред.) будет выплачена отмечается в публикации

Сумма быстро вызвала огромный отклик у пользователей социальных сетей в Катаре. Некоторые в сети писали, что готовы взять неоплачиваемый отпуск или уволиться с работы для поиска кота. Другие предлагают хозяевам похожих котов за меньшую сумму.

В марте сообщалось, что 41% россиян хотя бы раз теряли домашнего питомца. По статистике, домой возвращаются до 93% собак и 75% кошек.