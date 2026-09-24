К поискам сбежавшего из аэропорта Краснодара кота подключилась авиакомпания Red Wings просит помощи в поисках сбежавшего из аэропорта Краснодара кота Васи

Москва24 сен Вести.Авиакомпания Red Wings обратилась к жителям Краснодара с просьбой помочь в поисках кота Васи, сбежавшего во время погрузки багажа в самолет, вылетавший в Батуми. Информация об этом появилась в канале авиаперевозчика в MAX.

Ранее аэропорт Краснодара сообщил о поисках сбежавшего питомца вылетавших пассажиров и также обратился к подписчикам с просьбой о помощи.

Вчера вечером во время подготовки к рейсу в Батуми в аэропорту Краснодара кот смог выбраться из переноски и убежал... Просим жителей близлежащих районов: если вы видели кота, похожего на Василия, или знаете, где он может находиться, пожалуйста, сообщите нам... Очень надеемся, что скоро сможем написать: "Вася нашелся" сказано в сообщении Red Wings

В авиакомпании подчеркнули, что готовы бесплатно доставить кота хозяйке, как только он найдется.