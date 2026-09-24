Кот Вася сбежал при погрузке багажа в аэропорту Краснодара В аэропорту Краснодара ищут кота Васю, сбежавшего перед вылетом

Москва24 сен Вести.Аэропорт Краснодара попросил помощи в поисках кота Васи, который сбежал 23 сентября во время погрузки багажа в самолет, вылетавший в Батуми, сообщили в пресс-службе авиагавани.

Вчера вечером во время подготовки рейса в Батуми кот Василий смог выбраться из переноски и убежал. Сейчас его поисками занимаются сотрудники аэропорта. Но кот мог выбраться и на территорию, прилегающую к аэропорту. Просим жителей близлежащих районов: если вы видели кота, похожего на Василия или располагаете информацией о его местонахождении, пожалуйста, сообщите нам сказано в сообщении

Ранее в соцсетях появилась информация, что кот сбежал прямо перед вылетом. Хозяева узнали о побеге питомца уже в самолете. Сотрудники аэропорта пообещали хозяевам продолжать поиски, но только дали номер горячей линии. Диспетчеры посоветовали им составить акт на сайте.