Из-за снегопада в Московском регионе в Шереметьево ввели ограничения

В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полеты из-за снегопада Из-за снегопада в Московском регионе в Шереметьево ввели ограничения

Москва24 ноя Вести.В московском аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на количество взлетно-посадочных операций в связи со снегопадом в столице и области. Об этом сообщили на канале авиагавани в MAX.

Ограничения ввели из соображений безопасности. Они продлятся до 16.00 мск 25 ноября.

Авиакомпании совместно со службами аэропорта корректируют расписание полетов и вырабатывают оперативные решения с целью поддержания надежности и регулярности авиационных перевозок отмечается в сообщении

Также в Шереметьево уточнили, что обстановка в терминалах спокойная, скоплений пассажиров нет.