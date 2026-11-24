Москва24 нояВести.В московском аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на количество взлетно-посадочных операций в связи со снегопадом в столице и области. Об этом сообщили на канале авиагавани в MAX.
Ограничения ввели из соображений безопасности. Они продлятся до 16.00 мск 25 ноября.
Авиакомпании совместно со службами аэропорта корректируют расписание полетов и вырабатывают оперативные решения с целью поддержания надежности и регулярности авиационных перевозокотмечается в сообщении
Также в Шереметьево уточнили, что обстановка в терминалах спокойная, скоплений пассажиров нет.