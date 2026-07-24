Москва24 июлВести.Украинские беспилотники были сбиты в Таганрогском заливе, а также Неклиновском и Октябрьском районах Ростовской области. Об этом написал в MAX губернатор региона Юрий Слюсарь.
Сегодня вечером в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в акватории Таганрогского залива, Неклиновском и Октябрьском (сельском) районахговорится в его сообщении
О пострадавших сообщений не поступало, информации о разрушениях также нет. На территории Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.