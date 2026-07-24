Слюсарь: украинские БПЛА уничтожены в Таганрогском заливе и еще двух районах

В акватории Таганрогского залива сбили украинские БПЛА Слюсарь: украинские БПЛА уничтожены в Таганрогском заливе и еще двух районах

Москва24 июл Вести.Украинские беспилотники были сбиты в Таганрогском заливе, а также Неклиновском и Октябрьском районах Ростовской области. Об этом написал в MAX губернатор региона Юрий Слюсарь.

Сегодня вечером в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в акватории Таганрогского залива, Неклиновском и Октябрьском (сельском) районах говорится в его сообщении

О пострадавших сообщений не поступало, информации о разрушениях также нет. На территории Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.