Москва11 июлВести.Ночью 11 июля украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали суда в Таганрогском заливе, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Всего в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол. Угрозы разлива и течи вещества нет. Суда получили незначительные повреждения. Случилось горе — погиб человек, матрос технического суднауточнил глава региона в своем канале в мессенджере MAX, добавив, что пострадавших в результате вражеских атак нет
Согласно данным, которые привел Слюсарь, в ходе отражения воздушной атаки уничтожено более полутора десятков БПЛА.
Атаке подверглись город Таганрог, Азовский и Неклиновский районыотметил губернатор
Глава Ростовской области предупредил, что в настоящее время беспилотная опасность в регионе сохраняется.