Слюсарь: атаке БПЛА подверглись суда в Таганрогском заливе, один человек погиб

Украинские БПЛА атаковали суда в Таганрогском заливе, один человек погиб Слюсарь: атаке БПЛА подверглись суда в Таганрогском заливе, один человек погиб

Москва11 июл Вести.Ночью 11 июля украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали суда в Таганрогском заливе, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Всего в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол. Угрозы разлива и течи вещества нет. Суда получили незначительные повреждения. Случилось горе — погиб человек, матрос технического судна уточнил глава региона в своем канале в мессенджере MAX, добавив, что пострадавших в результате вражеских атак нет

Согласно данным, которые привел Слюсарь, в ходе отражения воздушной атаки уничтожено более полутора десятков БПЛА.

Атаке подверглись город Таганрог, Азовский и Неклиновский районы отметил губернатор

Глава Ростовской области предупредил, что в настоящее время беспилотная опасность в регионе сохраняется.