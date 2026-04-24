Москва24 апрВести.Аргентина "как никогда" достигла прогресса по возвращению суверенитета над Фолклендскими островами. Об этом заявил глава пресс-службы правительства южноамериканского государства Хавьер Ланари.
Ранее агентство Reuters сообщило, что США готовятся наказать союзников по НАТО, не поддержавших войну против Ирана. В публикации говорилось, что Вашингтон может перестать признавать Фолклендские острова британской территорией.
Мы делаем все, что в наших силах, чтобы Мальвинские острова (аргентинское название Фолклендских островов — прим. ред.) стали аргентинскими. Мы достигаем прогресса как никогдацитирует Ланари The New York Times
В чем именно Аргентина достигла прогресса, Ланари не уточнил.