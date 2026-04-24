В Аргентине заявили, что делают все ради возвращения Фолклендских островов

В Аргентине заявили о прогрессе по возвращению себе Фолклендов В Аргентине заявили, что делают все ради возвращения Фолклендских островов

Москва24 апр Вести.Аргентина "как никогда" достигла прогресса по возвращению суверенитета над Фолклендскими островами. Об этом заявил глава пресс-службы правительства южноамериканского государства Хавьер Ланари.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США готовятся наказать союзников по НАТО, не поддержавших войну против Ирана. В публикации говорилось, что Вашингтон может перестать признавать Фолклендские острова британской территорией.

Мы делаем все, что в наших силах, чтобы Мальвинские острова (аргентинское название Фолклендских островов — прим. ред.) стали аргентинскими. Мы достигаем прогресса как никогда цитирует Ланари The New York Times

В чем именно Аргентина достигла прогресса, Ланари не уточнил.