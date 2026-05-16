Москва16 маяВести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в запуске линии легкорельсового транспорта Astana LRT, строительство которой длилось 15 лет. Об этом сообщается на сайте казахстанского лидера.
На линии протяженностью 22,4 километра будут курсировать 15 поездов в беспилотном режиме, однако для дополнительного контроля сохранена возможность ручного управления и связи с диспетчером.
Каждый состав LRT рассчитан на перевозку более 600 пассажиров
Токаеву выдали карту с серийным номером 001. Он совершил поездку от станции "Аэропорт" до станции "Национальный музей".
Работы по строительству легкого метро начались в 2011 году. Опоры будущей линии были возведены к 2017 году, после чего проект заморозили из-за нехватки финансирования.