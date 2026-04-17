В Австралии не будут менять площадку гребли на Олимпиаде на реке с крокодилами

Москва17 апр Вести.Власти австралийского штата Квинсленд не намерены менять площадку для соревнований по гребле на Олимпийских играх 2032 года, несмотря на продолжающиеся споры вокруг выбранной локации. Речь идет о реке Фицрой в городе Рокхэмптон, где обитают крокодилы.

Как сообщает телеканал ABC, министр спорта штата Тим Мандер заявил, что оснований для поиска альтернативных вариантов нет. По его словам, соревнования пройдут в соответствии с утвержденным планом, а перенос площадки не рассматривается. Он также отверг идею создания резервного варианта, подчеркнув важность проведения Игр не только в крупных городах, но и в региональных центрах.

Организация GIICA, отвечающая за инфраструктуру Игр, уже провела проверку и признала реку пригодной для проведения соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Премьер-министр штата Дэвид Крисафулли заверил, что будут приняты меры для минимизации рисков, связанных с дикой природой.

Отмечается, что на реке Фицрой уже тренируются австралийские спортсмены, а также регулярно проходят университетские соревнования.

Олимпийские игры 2032 года состоятся в Брисбене, однако часть турниров пройдет в других регионах штата.

Ранее исполнительный комитет Международной федерации гребного спорта (World Rowing) допустил российских и белорусских гребцов до участия в мировых турнирах в нейтральном статусе во всех классах судов на соревнованиях, проводимых под эгидой World Rowing.