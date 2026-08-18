В Башкирии ищут виновника массового ДТП, сбежавшего с места происшествия

В Башкирии разыскивают водителя Mercedes, который устроил ДТП и сбежал В Башкирии ищут виновника массового ДТП, сбежавшего с места происшествия

Москва18 авг Вести.В Башкирии ведется розыск водителя автомобиля Mercedes-Benz, который протаранил восемь машин в поселке Чишмы и покинул место ДТП, сообщает ГТРК "Башкортостан" в мессенджере MAX.

Сотрудники Госавтоинспекции ищут виновника аварии отмечается в публикации

ДТП произошло днем 18 августа. Mercedes-Benz столкнулся с Lada Priora, после чего въехал на парковку, где врезался еще в шесть машин. Все они повреждены.

По некоторым данным, три человека получили травмы.

Кадры с места массовой аварии в Чишмах ранее появились в распоряжении ИС "Вести".