Москва18 авгВести.В Башкирии ведется розыск водителя автомобиля Mercedes-Benz, который протаранил восемь машин в поселке Чишмы и покинул место ДТП, сообщает ГТРК "Башкортостан" в мессенджере MAX.
Сотрудники Госавтоинспекции ищут виновника аварииотмечается в публикации
ДТП произошло днем 18 августа. Mercedes-Benz столкнулся с Lada Priora, после чего въехал на парковку, где врезался еще в шесть машин. Все они повреждены.
По некоторым данным, три человека получили травмы.
Кадры с места массовой аварии в Чишмах ранее появились в распоряжении ИС "Вести".