В Белоруссии будут штрафовать за пропаганду гомосексуализма и смены пола

В Белоруссии ввели штрафы за пропаганду нетрадиционных отношений и чайлдфри В Белоруссии будут штрафовать за пропаганду гомосексуализма и смены пола

Москва15 апр Вести.В Белоруссии вводится ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), смены пола, педофилии и бездетности (чайлдфри). Закон "Об изменении кодексов по вопросам административный ответственности" подписал президент республики Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Закон содержит блок о защите традиционных ценностей. Вводится штраф до 900 белорусских рублей (около 24 тысяч российских рублей) за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, педофилии и бездетности. А за пропаганду среди несовершеннолетних нарушителя ждет штраф в размере до 1350 белорусских рублей (порядка 36 тысяч российских рублей) либо административный арест.

Закон также усиливает профилактику правонарушений среди подростков. Прописана отдельная глава, регулирующая порядок применения мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних: исполнители, процедура, сроки.

Впервые о введении ответственности за пропаганду гомосексуализма и отказа от деторождения в Белоруссии заговорили в феврале прошлого года. Тогда генпрокуратура предложила правительству обеспечить комплексный подход к информационной безопасности детей в интернете.