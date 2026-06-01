В Брянской области помощник машиниста пострадал при атаке беспилотников ВСУ

Москва1 июн Вести.В селе Старая Гута украинские беспилотники атаковали электропоезд, в результате агрессии ранения получил помощник машиниста. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

В селе Старая Гута … БПЛА атаковали электропоезд. Осколочные ранения и закрытую черепно-мозговую травму получил помощник машиниста. Он госпитализирован в Брянскую областную больницу написал он в своем канале в мессенджере МАХ

По данным Московской железной дороги (МЖД), удар произошел около 11.45 мск 1 июня на станции Песчаники. После атаки произошло повреждение кабины пригородного поезда сообщением Новозыбков — Унеча.

Незадолго до этого Ковальчук заявил, что от вражеских атак также пострадали работник АПХ "Мираторг" и 2 мирные женщины.