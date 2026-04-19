В Череповце отравились 20 участников коллектива "Гармоника" из Химок

Москва19 апр Вести.В Череповце 20 участников ансамбля "Гармоника" из подмосковных Химок были госпитализированы с острой кишечной недостаточностью. Им оказывается вся необходимая помощь. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Коллектив "Гармоника" приехал в Череповец на всероссийский конкурс "Русские наигрыши". Вечером 18 апреля 20 человек почувствовали недомогание, была вызвана скорая помощь.

написал Георгий Филимонов

Во вторую областную больницу Череповца госпитализировали 10 школьников. Сейчас один из детей находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Его жизни ничего не угрожает.

Четверо взрослых, пройдя обследование, отказались от госпитализации. Состояние всех пациентов стабилизировано, врачи за ними наблюдают.

Специалисты рассматривают две версии произошедшего: отравление в заведении общепита Череповца (кафе, где обедали участники, проверит Роспотребнадзор) либо занесенная энтеровирусная инфекция, источник которой мог находиться в другом регионе до поездки.

Ситуация находится на личном контроле губернатора. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.