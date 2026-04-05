В Дагестане из-за паводка и осадков из лагеря эвакуировали 150 детей

Москва5 апр Вести.В Дагестане в связи с паводками и сильными осадками из лагеря "Солнечный берег" эвакуировали 150 детей, которые там отдыхали и обучались. Об этом сообщила администрация Карабудахкентского района республики.

Все 150 детей были оперативно эвакуированы. Сейчас они размещены в безопасном месте, обеспечены питанием и находятся под круглосуточным присмотром взрослых приводятся в сообщении слова врио главы Карабудахкентского района Заура Сахаватова в социальной сети "ВКонтакте"

Ранее сообщалось, что в Дагестане на фоне сильных осадков обострилась паводковая ситуация. В Махачкале обрушился жилой дом, людей оперативно эвакуировали спасатели.