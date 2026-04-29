Режим ЧС введен в дагестанском селе Саниорта после оползня

В дагестанском селе Саниорта, пережившем оползень, введен режим ЧС Режим ЧС введен в дагестанском селе Саниорта после оползня

Москва29 апр Вести.В селе Саниорта Тляратинского района Дагестана, пережившем оползень, введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщается в Telegram-канале правительства республики.

В связи с активизацией оползневого процесса на территории села Саниорта и увеличением домов, попадающих под угрозу, местные жители попросили внести их населенный пункт в зону ЧС отмечается в публикации

В село Саниорта 28 апреля приехали председателя правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, заместитель полпреда президента РФ в СКФО Магомед Рамазанов и директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Олег Мануйло. Обсуждались перспективы переселения местных жителей, поскольку риск повторного схода оползня сохраняется.