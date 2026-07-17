Москва17 июлВести.Вблизи села Новопетриковка Донецкой Народной Республики Украиной был атакован микроавтобус, в результате чего пострадали двое. Об этом сообщил глава муниципального образования Донецк Алексей Кулемзин.
Населенный пункт находится в Великоновоселковском муниципальном округе.
По поступившей информации, вблизи села Новопетриковка в результате атаки на микроавтобус ранения получили мужчины 1990 и 1968 годов рождениянаписал Кулемзин в канале в MAX
Также атака была произведена на легковой автомобиль в поселке городского типа Великая Новоселка. Ранена девушка 1986 года рождения.
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.