Два человека получили ранения при атаке беспилотника на микроавтобус в ДНР

В ДНР двое мужчин ранены из-за атаки БПЛА на микроавтобус Два человека получили ранения при атаке беспилотника на микроавтобус в ДНР

Москва17 июл Вести.Вблизи села Новопетриковка Донецкой Народной Республики Украиной был атакован микроавтобус, в результате чего пострадали двое. Об этом сообщил глава муниципального образования Донецк Алексей Кулемзин.

Населенный пункт находится в Великоновоселковском муниципальном округе.

По поступившей информации, вблизи села Новопетриковка в результате атаки на микроавтобус ранения получили мужчины 1990 и 1968 годов рождения написал Кулемзин в канале в MAX

Также атака была произведена на легковой автомобиль в поселке городского типа Великая Новоселка. Ранена девушка 1986 года рождения.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.