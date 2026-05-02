Собака ранена в результате удара БПЛА по Горловке

В донецкой Горловке при атаке ВСУ ранена собака, поврежден транспорт Собака ранена в результате удара БПЛА по Горловке

Москва2 мая Вести.Территория поселка шахты имени Румянцева в Калининском районе города Горловка ДНР атакована украинским ударным беспилотником. Никто из местных жителей не пострадал, ранение получила собака, охранявшая территорию одного из домов, сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Иван Приходько.

Как рассказали хозяева, животному осколком насквозь прошило переднюю лапу написал он

Серьезно повреждены семь легковых автомобилей, стоявших на парковке. Посечены фасады жилых домов частного сектора и хозяйственных построек.

В Никитовском районе Горловки в результате атаки БПЛА поврежден автобус.