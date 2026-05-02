Москва2 маяВести.Территория поселка шахты имени Румянцева в Калининском районе города Горловка ДНР атакована украинским ударным беспилотником. Никто из местных жителей не пострадал, ранение получила собака, охранявшая территорию одного из домов, сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Иван Приходько.
Как рассказали хозяева, животному осколком насквозь прошило переднюю лапунаписал он
Серьезно повреждены семь легковых автомобилей, стоявших на парковке. Посечены фасады жилых домов частного сектора и хозяйственных построек.
В Никитовском районе Горловки в результате атаки БПЛА поврежден автобус.