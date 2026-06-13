Москва13 июнВести.Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем Telegram-канале, что в субботу, 13 июня, не стало режиссера и худрука местного театра, актера Евгения Кушпеля.
Его жизнь оборвала автомобильная авария. Кравченко назвал гибель Евгения Леонидовича невосполнимой тяжелой утратой для города-героя.
Сегодня вечером в автомобильной аварии трагически погиб Евгений Леонидович Кушпель, главный режиссер и художественный руководитель Новороссийского муниципального драматического театра им. В.П. Амербекянасказано в сообщении
Градоначальник подчеркнул, что все главные торжества в городе-герое - Всероссийская патриотическая акция "Бескозырка", парад Победы и общегородские культурно-массовые мероприятия - проходили с участием Евгения Леонидовича и были им озвучены.
Евгений Кушпель носил звание "Патриот города-героя Новороссийска", был заслуженным работником культуры Кубани и ветераном труда.
Кравченко принес соболезнования родным и близким погибшего.