Режиссер и худрук новороссийского театра Евгений Кушпель погиб в ДТП

В ДТП погиб режиссер и худрук новороссийского театра Евгений Кушпель Режиссер и худрук новороссийского театра Евгений Кушпель погиб в ДТП

Москва13 июн Вести.Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем Telegram-канале, что в субботу, 13 июня, не стало режиссера и худрука местного театра, актера Евгения Кушпеля.

Его жизнь оборвала автомобильная авария. Кравченко назвал гибель Евгения Леонидовича невосполнимой тяжелой утратой для города-героя.

Сегодня вечером в автомобильной аварии трагически погиб Евгений Леонидович Кушпель, главный режиссер и художественный руководитель Новороссийского муниципального драматического театра им. В.П. Амербекяна сказано в сообщении

Градоначальник подчеркнул, что все главные торжества в городе-герое - Всероссийская патриотическая акция "Бескозырка", парад Победы и общегородские культурно-массовые мероприятия - проходили с участием Евгения Леонидовича и были им озвучены.

Евгений Кушпель носил звание "Патриот города-героя Новороссийска", был заслуженным работником культуры Кубани и ветераном труда.

Кравченко принес соболезнования родным и близким погибшего.