В Геленджике после атаки украинских БПЛА ввели режим локальной ЧС

Москва6 апр Вести.В микрорайоне Голубая Бухта в Геленджике после атаки украинских БПЛА введен режим локальной ЧС. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

Провели заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Принято решение о введении режима локальной чрезвычайной ситуации в микрорайоне Голубая Бухта написал градоначальник в мессенджере MAX

В результате ночной атаки противника на город повреждения получили здание детского сада, несколько домов и автомобили. Для оценки последствий создана специальная комиссия. Жителям, чье имущество пострадало, окажут финансовую помощь.