Москва6 апрВести.В микрорайоне Голубая Бухта в Геленджике после атаки украинских БПЛА введен режим локальной ЧС. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.
Провели заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Принято решение о введении режима локальной чрезвычайной ситуации в микрорайоне Голубая Бухтанаписал градоначальник в мессенджере MAX
В результате ночной атаки противника на город повреждения получили здание детского сада, несколько домов и автомобили. Для оценки последствий создана специальная комиссия. Жителям, чье имущество пострадало, окажут финансовую помощь.