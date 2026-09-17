Москва17 сенВести.Пять человек, в числе которых трое детей, получили ранения в результате атаки беспилотника по центру Горловки в ДНР, сообщил глава городского округа Иван Приходько.
Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Центрально-Городском районе Горловки ранения различной степени тяжести получили 5 мирных жителей, среди которых дети 2019 г. р., 2011 г. р. и девушка 2009 г. р.написал он в мессенджере MAX
Повреждены несколько автомобилей.
Утром 17 сентября Приходько предупредил о повышенной беспилотной опасности в Горловке.