В Госдуме рассказали, в каком случае грозит исключение из СНТ Депутат Чаплин: исключить из СНТ могут при неуплате взносов два месяца подряд

Москва23 апр Вести.Члена садового некоммерческого товарищества (СНТ) могут исключить из организации при неуплате взносов в течение двух месяцев подряд. Об этом заявил депутат Государственной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что действующим российским законодательством предусматривается возможность исключения из товарищества.

Основание для этого только одно – систематическая неуплата членских взносов. Минимальный срок для этого – уклонение от оплаты более двух месяцев подряд. При этом СНТ в своем уставе может увеличить этот период, например, установить три месяца или полгода. Но сократить его нельзя сказал Чаплин

Депутат уточнил, что процедура исключения садовода происходит на общем собрании, на котором должен быть кворум, а само решение должно быть оформлено протоколом. Чаплин подчеркнул, что если эти требования были нарушены, исключенный член СНТ может оспорить вердикт в суде.

