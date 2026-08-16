В Ивановской и Рязанской областях объявлена беспилотная опасность Беспилотная опасность угрожает Ивановской и Рязанской областям

Москва16 авг Вести.Режим беспилотной опасности введен на территориях Ивановской и Рязанской областей. Об этом сообщили региональные власти и МЧС.

Угроза атаки беспилотного воздушного судна в Ивановской области отметила пресс-служба регионального главка МЧС в мессенджере МАХ

Жителей регионов призвали зайти в безопасное место и не приближаться к окнам. А в случае обнаружения обломков дрона — обратиться в экстренные службы по номеру 112.

Ранее сообщалось, что ночью 16 августа Нижегородской области угрожает беспилотная опасность.