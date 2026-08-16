Москва16 авгВести.Режим беспилотной опасности введен на территориях Ивановской и Рязанской областей. Об этом сообщили региональные власти и МЧС.
Угроза атаки беспилотного воздушного судна в Ивановской областиотметила пресс-служба регионального главка МЧС в мессенджере МАХ
Жителей регионов призвали зайти в безопасное место и не приближаться к окнам. А в случае обнаружения обломков дрона — обратиться в экстренные службы по номеру 112.
Ранее сообщалось, что ночью 16 августа Нижегородской области угрожает беспилотная опасность.