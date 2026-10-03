Москва3 октВести.В Кабардино-Балкарской Республике объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил глава КБР Казбек Коков в мессенджере MAX.
Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасностьнаписал Казбек Коков
В отдельных районах республики возможны перебои с мобильным интернетом.
В случае обнаружении дрона или его фрагментов нельзя подходить к ним и брать их руками. Нужно предупредить окружающих, отойти в безопасное место вне зоны прямой видимости аппарата и сообщить о находке с указанием места и времени. Рядом с БПЛА нельзя пользоваться мобильным телефоном и средствами радиосвязи.
Глава КБР напомнил о запрете снимать на фото и видео работу противовоздушной обороны. В экстренных случаях следует звонить по номеру 112.
В это же время беспилотную опасность объявили на территории Ингушетии.