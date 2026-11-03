В Калининграде загорелась кровля складского помещения площадью 700 кв.м В Калининграде пожарные тушат кровлю складского помещения площадью 700 кв.м

Москва3 ноя Вести.В Калининграде пожарные МЧС России борются с возгоранием кровли складского помещения. Подробности в MAX сообщает региональный главк МЧС.

Информация о пожаре на улице Правая Набережная в Калининграде поступила 3 ноября в 20.00 от оператора "Системы-112".

По предварительной информации, произошло возгорание кровли складского помещения общей площадью 700 квадратных метров. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров говорится в мессенджере

По предварительной информации, пострадавших нет. Данные уточняются.