Москва3 нояВести.В Калининграде пожарные МЧС России борются с возгоранием кровли складского помещения. Подробности в MAX сообщает региональный главк МЧС.
Информация о пожаре на улице Правая Набережная в Калининграде поступила 3 ноября в 20.00 от оператора "Системы-112".
По предварительной информации, произошло возгорание кровли складского помещения общей площадью 700 квадратных метров. Площадь пожара составляет 200 квадратных метровговорится в мессенджере
По предварительной информации, пострадавших нет. Данные уточняются.