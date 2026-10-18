На пожаре в пятиэтажке на Южном бульваре в Калининграде спасли человека

Спасатели вызволили мужчину из горящей квартиры на Южном бульваре в Калининграде На пожаре в пятиэтажке на Южном бульваре в Калининграде спасли человека

Москва18 окт Вести.В Калининграде из горящей квартиры спасли мужчину. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Калининградской области на платформе MAX.

Отмечается, что пожар вспыхнул на кухне квартиры в пятиэтажке на Южном бульваре. В результате обгорела электроплита, частично пострадали кухонный гарнитур и пластиковая обшивка потолка. Огонь потушили еще до приезда спасателей.

Сотрудники МЧС вывели мужчину из помещения.

Сотрудники чрезвычайного ведомства спасли мужчину из горящей квартиры и провели дымоудаление говорится в публикации

На месте работали 11 человек и три единицы спецтехники.