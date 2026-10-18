Москва18 октВести.В Калининграде из горящей квартиры спасли мужчину. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Калининградской области на платформе MAX.
Отмечается, что пожар вспыхнул на кухне квартиры в пятиэтажке на Южном бульваре. В результате обгорела электроплита, частично пострадали кухонный гарнитур и пластиковая обшивка потолка. Огонь потушили еще до приезда спасателей.
Сотрудники МЧС вывели мужчину из помещения.
Сотрудники чрезвычайного ведомства спасли мужчину из горящей квартиры и провели дымоудалениеговорится в публикации
На месте работали 11 человек и три единицы спецтехники.