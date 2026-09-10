В Калужской области ночью сбито 10 беспилотников Над Калужской областью уничтожено 10 БПЛА

Москва10 сен Вести.В небе над Калужской областью уничтожено десять беспилотников. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 10 БПЛА над территориями Дзержинского, Жиздринского, Людиновского, Мещовского, Ульяновского муниципальных округов, а также над окраиной Калуги говорится в сообщении

На месте падения обломков работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.