При атаке БПЛА в Калужской области повреждены дома, школа и автомобиль

В Калужской области сбили 73 БПЛА, есть повреждения При атаке БПЛА в Калужской области повреждены дома, школа и автомобиль

Москва13 окт Вести.Вечером 12 октября и ночью 13 октября в Калужской области сбили 73 беспилотных летательных аппарата, сообщил в MAX губернатор Владислав Шапша.

Цели поразили над окраинами Калуги, Обнинска и территориями Бабынинского, Барятинского, Боровского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Износковского, Козельского, Малоярославецкого, Медынского, Мосальского, Перемышльского, Сухиничского, Хвастовичского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов.

Пострадавших нет говорится в заявлении

Уточняется, что зафиксирован ущерб в Мосальском округе. Повреждены два частных домовладения, здание школы и автомобиль. В настоящее время на местах работают сотрудники оперативных служб.