Москва11 нояВести.Накануне вечером и сегодня ночью в Калужской области сбили 14 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Владислав Шапша.

Цели перехватили над территориями Дзержинского, Износковского, Кировского и Юхновского муниципальных округов, а также над окраиной Калуги.

Пострадавших нет … На местах работают оперативные группы

говорится в заявлении главы региона

Предварительно установлено, что в Кировском округе фрагменты беспилотника посекли кровлю частного дома, хозяйственную постройку, забор и автомобиль.