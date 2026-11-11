Москва11 нояВести.Накануне вечером и сегодня ночью в Калужской области сбили 14 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Владислав Шапша.
Цели перехватили над территориями Дзержинского, Износковского, Кировского и Юхновского муниципальных округов, а также над окраиной Калуги.
Пострадавших нет … На местах работают оперативные группыговорится в заявлении главы региона
Предварительно установлено, что в Кировском округе фрагменты беспилотника посекли кровлю частного дома, хозяйственную постройку, забор и автомобиль.