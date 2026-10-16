Москва16 октВести.Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в MAX об уничтожении еще 48 беспилотных летательных аппаратов.
Руководитель субъекта уточнил, что цели поразили ночью в пятницу, 16 октября, над окраиной Калуги и территориями семи муниципальных округов: Бабынинского, Дзержинского, Износковского, Медынского, Перемышльского, Ферзиковского и Юхновского
Силами ПВО уничтожены еще 48 БПЛАсказано в сообщении
По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах работают сотрудники оперативных служб.