Шапша: ПВО уничтожила еще 48 БПЛА над 7 калужскими округами

В Калужской области уничтожили еще 48 БПЛА Шапша: ПВО уничтожила еще 48 БПЛА над 7 калужскими округами

Москва16 окт Вести.Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в MAX об уничтожении еще 48 беспилотных летательных аппаратов.

Руководитель субъекта уточнил, что цели поразили ночью в пятницу, 16 октября, над окраиной Калуги и территориями семи муниципальных округов: Бабынинского, Дзержинского, Износковского, Медынского, Перемышльского, Ферзиковского и Юхновского

Силами ПВО уничтожены еще 48 БПЛА сказано в сообщении

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах работают сотрудники оперативных служб.