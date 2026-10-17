За ночь в Калужской области сбили 56 беспилотников

Шапша: над Калужской областью перехватили более 50 БПЛА За ночь в Калужской области сбили 56 беспилотников

Москва17 окт Вести.Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в MAX об уничтожении над территорией региона 56 беспилотных летательных аппаратов.

Цели были поражены ночью в субботу, 17 октября.

На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет говорится в публикации

Владислав Шапша уточнил, что БПЛА перехватили над окраинами Калуги и Обнинска, а также над территориями Бабынинского, Барятинского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Износковского, Кировского, Малоярославецкого, Тарусского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов