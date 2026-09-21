Губернатор Шашпа: над Калужской областью уничтожены 13 БПЛА Над пятью округами Калужской области сбито 13 беспилотников Украины

Москва21 сен Вести.В Калужской области были перехвачены 13 беспилотников Украины. Таковы сведения за минувшую ночь, их привел губернатор региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что БПЛА были ликвидированы над территориями Козельского, Мещовского, Сухиничского, Ульяновского и Хвастовичского округов и на окраине Калуги.

Сегодня в течение ночи силами ПВО уничтожены 13 БПЛА говорится в его канале в национальном мессенджере

В настоящее время на местах падений обломков сбитой техники ВСУ работают оперативные группы. Предварительно, пострадавших и разрушений не зафиксировано.