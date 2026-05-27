Москва27 маяВести.Самолет Ан-2 потерпел крушение в Павлодарской области Казахстана, погиб один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса республики.
Министерство транспорта Республики Казахстан сообщает, что 27 мая в районе села Железинка Павлодарской области произошло авиационное происшествие с воздушным судном Ан-2... Воздушное судно выполняло авиационно-химические работысказано в сообщении
По предварительной информации, самолет задел линии электропередачи. На борту находились два члена экипажа. В результате происшествия один пилот погиб.
Второй пилот извлечен сотрудниками департамента по ЧС, находится в сознаниидобавили в пресс-слудбе ведомства
Накануне стало известно о крушении американского военного учебного самолета на востоке штата Миссисипи.