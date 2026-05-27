Самолет Ан-2 потерпел крушение в Казахстане, погиб один человек

В Казахстане потерпел крушение самолет Ан-2, один человек погиб Самолет Ан-2 потерпел крушение в Казахстане, погиб один человек

Москва27 мая Вести.Самолет Ан-2 потерпел крушение в Павлодарской области Казахстана, погиб один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

Министерство транспорта Республики Казахстан сообщает, что 27 мая в районе села Железинка Павлодарской области произошло авиационное происшествие с воздушным судном Ан-2... Воздушное судно выполняло авиационно-химические работы сказано в сообщении

По предварительной информации, самолет задел линии электропередачи. На борту находились два члена экипажа. В результате происшествия один пилот погиб.

Второй пилот извлечен сотрудниками департамента по ЧС, находится в сознании добавили в пресс-слудбе ведомства

Накануне стало известно о крушении американского военного учебного самолета на востоке штата Миссисипи.