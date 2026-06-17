Москва17 июн Вести.В Казани на 70-м году жизни скончался бывший депутат Госдумы от Татарстана Сергей Шашурин. Об этом сообщает Telegram-канала Baza.

Сергей Шашурин известен прежде всего как один из самых скандальных бывших депутатов Госдумы от Татарстана. В 1990-х его имя прогремело на всю страну после обвинений в организации покушения на президента Бориса Ельцина, однако впоследствии это дело было прекращено говорится в сообщении

В середине 1990‑х Шашурин долгое время находился под стражей: его подозревали в хищении автомобилей "КамАЗ". На протяжении своей деятельности — и в политике, и в бизнесе — Шашурин не раз оказывался в центре внимания следственных органов. Ему вменяли в вину целый ряд преступлений: от мошенничества и присвоения государственной собственности до финансовых афер, в рамках которых он якобы получал значительные денежные средства на основании фальшивых документов.

Прощание с Шашуриным пройдет 18 июня в 10:00 на Арском кладбище в Казани.