Москва29 нояВести.В Казани минивэн насмерть сбил 30-летнюю женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщила Госавтоинспекция города на платформе MAX.
Отмечается, что авария произошла на пересечении улиц Чуйкова и Адоратского 28 ноября. По предварительной информации, водитель за рулем минивэна ехал по улице Адоратского от проспекта Ямашева в сторону улицы Гаврилова и проехал на красный свет. Девушка в это время шла через дорогу по регулируемому переходу - для пешеходов горел зеленый.
Пострадавшую госпитализировали, но спасти ее не удалось - она скончалась от полученных травм.
Водитель минивэна Mercedes ... выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешехода… Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение. От полученных травм скончалась в больницеговорится в публикации
В настоящее время сотрудники ГАИ оформляют документы по факту ДТП. Их передадут в Главное следственное управление МВД РФ по Республике Татарстан для процессуальной оценки.