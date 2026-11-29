Девушка погибла после наезда минивэна на пешеходном переходе в Казани

В Казани водитель минивэна сбил девушку на пешеходном переходе, она погибла Девушка погибла после наезда минивэна на пешеходном переходе в Казани

Москва29 ноя Вести.В Казани минивэн насмерть сбил 30-летнюю женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщила Госавтоинспекция города на платформе MAX.

Отмечается, что авария произошла на пересечении улиц Чуйкова и Адоратского 28 ноября. По предварительной информации, водитель за рулем минивэна ехал по улице Адоратского от проспекта Ямашева в сторону улицы Гаврилова и проехал на красный свет. Девушка в это время шла через дорогу по регулируемому переходу - для пешеходов горел зеленый.

Пострадавшую госпитализировали, но спасти ее не удалось - она скончалась от полученных травм.

Водитель минивэна Mercedes ... выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешехода… Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение. От полученных травм скончалась в больнице говорится в публикации

В настоящее время сотрудники ГАИ оформляют документы по факту ДТП. Их передадут в Главное следственное управление МВД РФ по Республике Татарстан для процессуальной оценки.