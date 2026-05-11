В Татарстане издан первый в истории современной России рукописный Коран

Москва11 мая Вести.В Татарстане отпечатали первый в истории современной России рукописный Коран. При его подготовке были использованы 11 источников в области коранического правописания, в то время как предыдущие издания опирались только на 2, рассказал ИС "Вести" глава Комиссии духовного управления мусульман (ДУМ) Республики Татарстан по подготовке рукописного Корана, потомок пророка Мухаммада Маъмун ар-Рави.

Общий тираж — 10 тысяч экземпляров. Издание готовил совет ученых при ДУМ Татарстана.

Руководил проектом шейх Маъмун ар-Рави. Потомок Пророка и известный ученый 24 года работал в Дубае, был имамом крупнейшей мечети, возглавлял комиссию по подготовке священной книги, представлял ее за рубежом, называя эталонной.

Наше издание сильно выделяется. Мы опирались на одиннадцать источников в области коранического правописания, в то время как все прошлые издания опираются только на два из них. Также следует отметить вопрос о диакритических знаках в Коране: здесь мы опирались на прошлые татарские издания, выпущенные в Казани, и добавили знаки, предложенные татарским ученым Шихабутдином Марджани сообщил Маъмун ар-Рави

На написание одной страницы уходило два дня. Каллиграф Артур Писаренко трудился над книгой три года без выходных.

После того как я написал, мы еще год проверяли. Тоже достаточно трудоемкий процесс был, и наконец, когда он выйдет, очень интересно взглянуть, как другие люди его будут читать какие у них будут отзывы поделился Артур Писаренко каллиграф, автор казанского рукописного Корана

Проект стартовал в 2022 году и стал первым событием к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. Первую суру торжественно написали в мечети Кул-Шариф в присутствии муфтиев и религиозных деятелей.