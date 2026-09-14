Москва14 сенВести.На территории Кубани, включая Краснодар, Сочи, Геленджик и Новороссийск, отменен режим беспилотной опасности.
Отмена беспилотной опасности на территории Краснодарского краясообщил региональный главк МЧС в своем канале в мессенджере MAX
Мэр Краснодара Евгений Наумов, который ночью 14 сентября информировал об отражении атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), призвал жителей города информировать экстренные службы об обломках беспилотников.
Если вы обнаружили обломки беспилотника: сообщите об этом по телефону 112, не подходите и по возможности не допускайте к ним третьих лиц до прибытия правоохранительных органов и спецслужб, не фотографируйтепредупредил глава Краснодара в своем канале на платформе MAX
Пресс-служба аэропорта Сочи сообщила в MAX о возобновлении работы авиагавани.