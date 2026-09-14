Москва14 сен Вести.На территории Кубани, включая Краснодар, Сочи, Геленджик и Новороссийск, отменен режим беспилотной опасности.

Мэр Краснодара Евгений Наумов, который ночью 14 сентября информировал об отражении атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), призвал жителей города информировать экстренные службы об обломках беспилотников.

Если вы обнаружили обломки беспилотника: сообщите об этом по телефону 112, не подходите и по возможности не допускайте к ним третьих лиц до прибытия правоохранительных органов и спецслужб, не фотографируйте