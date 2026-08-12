В Краснодарском крае отменен режим ракетной опасности Режим ракетной опасности отменен в Краснодарском крае

Москва12 авг Вести.Режим ракетной опасности отменен на территории Краснодарского края. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Отмена ракетной опасности на территории Краснодарского края говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Режим опасности ракетного удара действовал на Кубани почти 2 часа – с 1.35 до 3.42. В то же время на территории региона сохраняется угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщалось ранее, ночью 12 августа в Новороссийске в результате массированной атаки украинских беспилотников были повреждены жилые дома, есть пострадавшие среди мирных жителей.