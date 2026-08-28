В Краснодарском крае повторно объявили беспилотную опасность Беспилотную опасность повторно объявили в Краснодарском крае

Москва28 авг Вести.В шести муниципалитетах Краснодарского края, в том числе в курортных городах Геленджик и Анапа, повторно объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: г. Геленджик, г. Анапа г. Новороссийск, Абинский, Крымский, Темрюкский районы говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее в 2.51 28 августа в МЧС сообщали об отмене беспилотной опасности в ряде муниципалитетов на Кубани, включая Геленджик, Анапу и Новороссийск.