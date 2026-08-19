Москва19 авгВести.На территории Красноярского края отменен особый противопожарный режим, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Он действовал с 8 мая текущего года.

С 19 августа 2026 года в Красноярском крае отменен особый противопожарный режим в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки

говорится в заявлении пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю, опубликованном в MAX

Особый противопожарный режим предусматривал полный запрет на разведение костров, сжигание мусора и использование открытого огня.