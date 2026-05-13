Песков заявил, что не видел сообщений СМИ о расследовании про Ursa Major

В Кремле не видели сообщений в СМИ о расследовании про сухогруз Ursa Major Песков заявил, что не видел сообщений СМИ о расследовании про Ursa Major

Москва13 мая Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видел сообщений в СМИ о расследовании испанских властей относительно затонувшего сухогруза Ursa Major, в котором, как утверждается, перевозились компоненты ядерных реакторов для КНДР. Об этом он заявил в ходе брифинга с журналистами.

Нет, мы не видели эту информацию, нам нечего комментировать сказал представитель Кремля

Крушение Ursa Major произошло 23 декабря 2024 года в Средиземном море между испанским муниципалитетом Агилас и алжирским городом Оран. По информации компании – владельца судна, катастрофе предшествовала террористическая атака: у правого борта судна последовательно произошли три взрыва.

Как заявлял помощник президента, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев, террористическая атака на Ursa Major могла быть организована одной из недружественных стран.