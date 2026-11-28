Москва28 нояВести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в минувшую пятницу, 28 ноября, в результате ударов ВСУ погибли трое граждан региона.
Он подчеркнул, что кровью мирных жителей "пропитан весь киевский режим".
За вчерашний день трое мирных жителей погибли от рук украинских нелюдейсказано в сообщении главы региона в МAX
Один из погибших – 68-летний мужчина был убит в деревне Гирьи Беловского района во время атаки вражеского дрона на железнодорожный переезд. Его тело удалось эвакуировать только утром в субботу.
Хинштейн принес соболезнования семья погибших и пообещал, что вражеские преступления не окажутся безнаказанными.