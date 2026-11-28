Хинштейн: трое мирных жителей погибли в пятницу в Курской области

В Курской области в пятницу от рук ВСУ погибло трое гражданских Хинштейн: трое мирных жителей погибли в пятницу в Курской области

Москва28 ноя Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в минувшую пятницу, 28 ноября, в результате ударов ВСУ погибли трое граждан региона.

Он подчеркнул, что кровью мирных жителей "пропитан весь киевский режим".

За вчерашний день трое мирных жителей погибли от рук украинских нелюдей сказано в сообщении главы региона в МAX

Один из погибших – 68-летний мужчина был убит в деревне Гирьи Беловского района во время атаки вражеского дрона на железнодорожный переезд. Его тело удалось эвакуировать только утром в субботу.

Хинштейн принес соболезнования семья погибших и пообещал, что вражеские преступления не окажутся безнаказанными.