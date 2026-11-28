Из-за атак ВСУ в Курской области погибли два человека, двое ранены

Два человека погибли и двое ранены в Курской области из-за атак ВСУ Из-за атак ВСУ в Курской области погибли два человека, двое ранены

Москва28 ноя Вести.В течение минувших суток в Курской области из-за атак ВСУ погибли два человека. Двое получили ранения, сообщил губернатор Александр Хинштейн в MAX.

По его данным, с 9 утра пятницы до 9 утра субботы над регионом было сбито 202 БПЛА противника различного типа. Кроме того, украинские дроны 13 раз атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак, к глубокой скорби, погибли два человека. … Два человека получили травмы говорится в публикации

Один человек, 48-летний мужчина, был убит в селе Илек, когда на тракторе убирал снег. Второй погибший – 22-летний юноша. Его жизнь оборвалась на автодороге Ольховка – Красная поляна, когда дрон ВСУ атаковал автомобиль.

Хинштейн сообщил, что в атакованном транспортном средстве находились еще два человека. Они получили травмы.

У 29-летнего молодого человека – осколочное ранение головы, шеи, груди, руки, травмы головы, он находится в тяжелом состоянии. У 19-летнего юноши – осколочное ранение груди и правой руки. Пострадавшие доставлены в Курск, написал губернатор.