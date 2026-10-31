За сутки над Курской областью уничтожили 143 беспилотника ВСУ

Над Курской областью сбили 143 украинских БПЛА за сутки За сутки над Курской областью уничтожили 143 беспилотника ВСУ

Москва31 окт Вести.За сутки с 30 по 31 октября в Курской области ликвидировали 143 украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.

Всего в период с 09:00 30 октября до 09:00 31 октября сбито 143 вражеских беспилотника различного типа. 27 раз враг применил артиллерию по отселенным районам говорится в сообщении

Он уточнил, что 12 раз дроны сбрасывали взрывные устройства га территорию региона.

Два человека пострадали: 64-летний мужчина в селе Черницыно Октябрьского района и 45-летний — в городе Льгове.

В Рыльском районе в результате атак начались проблемы с электроснабжением. Подачу электричества восстановили по резервной схеме.