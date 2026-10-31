Москва31 октВести.За сутки с 30 по 31 октября в Курской области ликвидировали 143 украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.
Всего в период с 09:00 30 октября до 09:00 31 октября сбито 143 вражеских беспилотника различного типа. 27 раз враг применил артиллерию по отселенным районамговорится в сообщении
Он уточнил, что 12 раз дроны сбрасывали взрывные устройства га территорию региона.
Два человека пострадали: 64-летний мужчина в селе Черницыно Октябрьского района и 45-летний — в городе Льгове.
В Рыльском районе в результате атак начались проблемы с электроснабжением. Подачу электричества восстановили по резервной схеме.