В Курской области за минувшие сутки сбиты 192 вражеских беспилотника

Хинштейн рассказал о последствиях атак ВСУ на Курскую область за минувшие сутки В Курской области за минувшие сутки сбиты 192 вражеских беспилотника

Москва25 сен Вести.Над территорией Курской области за прошедшие сутки уничтожены 192 БПЛА ВСУ. Данные о последствиях атак в MAX привел губернатор региона Александр Хинштейн.

Всего в период с 9.00 24 сентября до 9.00 25 сентября сбито 192 вражеских беспилотника различного типа. 74 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 14 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств сообщил глава региона

В селе Званном Глушковского района ранены двое мужчин: 1951 г.р. и 52 лет. Их доставили в Курскую облбольницу. Повреждений и разрушений не зафиксировано.