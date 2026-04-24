Москва24 апрВести.44-летнюю уроженку Сумской области Украины, проживавшую в Магадане, лишили российского гражданства за антироссийские высказывания в Сети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
В 2019 году женщина получила российское гражданство в упрощенном порядке. В Магадане она проживала более 5 лет.
Женщина была лишена гражданства за действия, создающие угрозу национальной безопасности России, а также неоднократные антироссийские высказывания в интернете и среди колымчанотмечается в сообщении
По данным собеседника агентства, теперь женщина должна вернуться на историческую родину, то есть на Украину.